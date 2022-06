16 Giugno 2022

Avviso di concessione in regime di project financing per l’efficientamento energetico e il consolidamento sismico in edifici di proprietà dell’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo .Durata in mesi: 120. La gara suddivisa in 37 lotti. Ente appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Viterbo. Importo: 5.867.830 € Scadenza: 8/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: