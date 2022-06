22 Giugno 2022

Avviso manifestazione di interesse per identificare un operatore economico che possa ricoprire il ruolo di promotore nelle forme del partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico e il consolidamento sismico di un edificio di proprietà dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. Ente appaltante: Croce Rossa Italiana O.D.V. Importo: n.d. Scadenza: 6/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: