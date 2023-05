24 Maggio 2023

Bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e abbattimento di barriere architettoniche presso la scuola di Via Stasi a Spongano (LE). Durata 400 giorni. Importo: 1.598.837 € Scadenza: 7/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

