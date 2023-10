2 Ottobre 2023

Miglioramento delle prestazioni energetiche del rifugio Segheria dell’Abetina Reale, in Comune di Villa Minozzo (RE). Ente appaltante: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. Importo: 218.520 € Scadenza: 28/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

