24 Agosto 2023

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di Via Ales a Quartucciu (CA). Importo: 2.640.000 € Scadenza: 4/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

