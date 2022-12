21 Dicembre 2022

Appalto dei lavori volti all'efficientamento energetico di 20 alloggi nel Comune di Statte (TA), in Via Arena Di Verona sc.15-16 – Programma "Sicuro, Verde, Sociale". Ente appaltante: Arca Jonica Agenzia regionale per le case e l'abitare Importo: 1.836.000 € Scadenza: 16/1/2023

