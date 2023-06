9 Giugno 2023

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione degli edifici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico con integrazione di fonti rinnovabili. Durata 180 giorni. Importo: 2.893.502 € Scadenza: 23/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: