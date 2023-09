13 Settembre 2023

Bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica con ripristino e sostituzione dell’impianto esistente di Via Grande e completamento dell’ impianto di Via Aldo Moro (sp. N.7) del Comune di Torano Nuovo (TE). Importo: 44.235 € Scadenza: 14/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

