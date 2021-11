22 Novembre 2021

Efficientamento energetico delle case comunali di via Berlinguer a San Pietro in Lama (LE). Importo: 761.000 € Scadenza: 3/12/2021 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

