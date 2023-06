9 Giugno 2023

Avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della palestra comunale di Capriolo (BS), sita in via Fossadello 29. Importo: 580.000 € Scadenza: 19/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

