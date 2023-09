27 Settembre 2023

Avviso di indagine di mercato per i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti sportivi ubicati in loc. Croce del Galletto a Scansano (GR). Importo: 330.703 € Scadenza: 10/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

