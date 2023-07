5 Luglio 2023

Lettera di invito per la procedura negoziata del Comune di Castellammare di Stabia (NA) relativa agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni: lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di parte del centro cittadino per l’anno 2023. Importo: 136.104 € Scadenza: 23/7/2023 Bando (pdf) Bandi […]

