3 Gennaio 2023

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico e tecnologico con adozione di sistemi innovativi di “building automation” e sistemi tecnologicamente evoluti per il cineteatro “Charlot” sito in via Fravita, a Pellezzano (SA). Importo: 200.856 € Scadenza: 27/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

