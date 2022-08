9 Agosto 2022

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere relative agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del complesso delle Aule Bunker in Via Casale di San Basilio, n. 169 Roma. (Procedura aperta PNRR per l’appalto integrato: Piano PNRR M2C3I1.2P). Ente appaltante: Ministero delle infrastrutture Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. Importo: 4.584.999 […]

