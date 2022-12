16 Dicembre 2022

Efficientamento energetico cinema Selene via Laurita, nel Comune di Rotonda (PZ). Ente appaltante: CUC dell’Unione del Pollino Lucano. Importo: 168.767 € Scadenza: 22/12/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

