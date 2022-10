28 Ottobre 2022

Interventi di efficientamento energetico del cinema Ariston di via Eraldo Fico n.1 nel Comune di Sestri Levante (GE). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante. Importo: 232.192 € Scadenza: 11/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: