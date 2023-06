7 Giugno 2023

Realizzazione delle opere di efficientamento energetico presso il centro natatorio “Pia Grande” di Monza, suddivise in tre lotti. Importo: 150.000 € Scadenza: 14/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

