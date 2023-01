3 Gennaio 2023

Avviso di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico dell’asilo nido nel Comune di Gemona del Friuli (UD). Importo: 827.634 € Scadenza: 18/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

