23 Giugno 2022

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori dell’intervento di efficientamento energetico e interventi di miglioramento funzionale dell’area sita in località Santa Maria di Canneto, Comune di Roccavivara (CB). Importo: 152.727 € Scadenza: 29/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

