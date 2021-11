3 Novembre 2021

Affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica a Presicce (LE), in via Liguria. Importo: 403.497 € Scadenza: 16/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

