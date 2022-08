23 Agosto 2022

Manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna. Comune di Sanluri (SU). Importo: 569.259 € Scadenza: 6/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: