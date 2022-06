29 Giugno 2022

Appalto per gli interventi di efficientamento energetito degli edifici comunali di Bessude (SS) “municipio”, “vecchio-municipio”, “casa-pala” e per la realizzazione di una rete di collegamento e micro rete intelligente al servizio dei suddetti edifici. La gara è suddivisa in 4 lotti. Importo: 213.286 € Scadenza: 14/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

