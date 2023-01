25 Gennaio 2023

Avviso pubblico di partenariato pubblico privato e di project financing per alcuni interventi pubblici strategici nel Comune di Sant’Arsenio (SA). La gara e suddivisa in 8 lotti e in particolare il Lotto 4 prevede lavori di: urbanizzazioni, efficientamento energetico, gestione aree PIP. Importo: 60.000 € Scadenza: 13/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

