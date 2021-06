4 Giugno 2021

Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo ed efficientamento energetico, riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e fornitura energia elettrica: la concessione in termini di prevalenza economico-funzionale si connota come concessione di servizi di gestione impianti illuminazione pubblica intendendo la esecuzione dei […]

