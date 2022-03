17 Marzo 2022

Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all’individuazione del promotore per la concessione relativa al completamento e all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli edifici di proprietà del Comune di Sapri (SA), inclusi i servizi di gestione. Importo: n.d. Scadenza: 4/4/2022 […]

Potrebbe interessarti anche: