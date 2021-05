28 Maggio 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione – mediante project financing, ai sensi dell’art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione da parte del promotore della progettazione, realizzazione dei lavori di riclassificazione, adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed efficientamento energetico e gestione energetica e manutentiva della residenza per anziani […]

