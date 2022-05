30 Maggio 2022

Bando di gara per l’affidamento del project financing per l’efficientamento energetico e il consolidamento sismico in edifici di proprietà dell’ATER della provincia di Viterbo. Questa gara è suddivisa in 16 lotti. Ente appaltante: ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Viterbo. Importo complessivo: 131.939.375 € Scadenza: 25/6/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno […]

