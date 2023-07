5 Luglio 2023

Appalto per la concessione, tramite finanza di progetto degli interventi per l’efficienza energetica del Centro Agroalimentare (CAA) “La valle della pescara” di Cepagatti (PE). Importo: 7.020.000 € Scadenza: 9/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

