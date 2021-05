24 Maggio 2021

Procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro con un solo operatore economico, per l’efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica esterna tramite piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., con il criterio del minor prezzo nel Comune di Giussano (MB). Importo: 193.292 € Scadenza: 10/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

Potrebbe interessarti anche: