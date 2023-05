9 Maggio 2023

Il rapporto del Centro Studi CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con tutti i dati sui bonus edilizi e le proposte su come rilanciare le detrazioni fiscali in chiave EPBD, la nuova direttiva europea sulle case green. Autore: Centro Studi CNI Data pubblicazione: aprile 2023 Pagine: 31 Il documento è collegato all’articolo: Superbonus, come cambiarlo per […]

