16 Giugno 2023

Una nuova ricerca stima quanto scenderanno i costi di produzione di componenti per le energie rinnovabili fatti in America, grazie ai bonus fiscali dell’Ira. Il focus è sul credito di imposta per la manifattura avanzata. Autori: Yohan Min, Maarten Brinkerink, Jesse Jenkins, Erin Mayfield Data pubblicazione: giugno 2023 Pagine: 18 Il seguente documento è collegato […]

