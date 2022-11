17 Novembre 2022

Il Censis raccoglie in uno studio i principali risultati economici, energetici e occupazionali del Superbonus e dell’Ecobonus. In particolare il rapporto stima che i 55 miliardi di euro di investimenti certificati dall’Enea per il periodo compreso tra agosto 2020 e ottobre 2022 legati all’utilizzo del Super ecobonus abbiano attivato un valore della produzione nella filiera […]

