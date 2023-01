26 Gennaio 2023

Avviso di avvio della procedura negoziata per la manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici – da invitare a successiva procedura di gara negoziata da svolgersi mediante piattaforma telematica – per l’affidamento degli interventi di promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nel palazzo comunale del Comune di Bronte (CT). PO FESR […]

Potrebbe interessarti anche: