27 Dicembre 2021

Acquistare oggi una vettura elettrica in Italia è già conveniente, rispetto a un modello analogo benzina o diesel? La risposta breve è che ci troviamo davanti a un “sostanziale pareggio” grazie alla presenza degli incentivi per i veicoli alla spina (Ecobonus di 4.000-6.000 euro), come evidenzia il dossier di Rse dedicato a questo argomento. Autore: […]

