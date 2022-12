1 Dicembre 2022

In attesa che arrivino gli emendamenti al decreto Aiuti quater (dl 176/2022), per poi procedere con la sua conversione in legge, il servizio del Bilancio del Senato ha pubblicato una nota con diverse osservazioni sul provvedimento. Specifici rilievi riguardano il Superbonus. Autore: Servizio del Bilancio del Senato Data pubblicazione: novembre 2022 Pagine: 70 Il documento […]

