25 Gennaio 2023

Un bando della Regione Friuli Venezia Giulia – finalizzato alla creazione di distretti del commercio – assegna contributi alle Amministrazioni comunali associate, anche per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile e per gli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative (effettuati dalle imprese coinvolte nel distretto). Ente appaltante: Regione Friuli Venezia Giulia. Importo: 6.000.000 € […]

