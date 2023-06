13 Giugno 2023

La siccità che ha colpito l’Italia nel 2022 ha avuto un impatto molto negativo sulla produzione idroelettrica e, più in generale, ha portato allo scoperto alcuni fattori di rischio per la transizione energetica. Un brief di Cassa depositi e prestiti analizza lo scenario italiano e le possibili implicazioni future per la sicurezza delle forniture di […]

