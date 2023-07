10 Luglio 2023

Avviso di manifestazione d’interesse per la messa a disposizione di coperture di edifici a destinazione non residenziale per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio del comune di Jesi (AN). Importo: n.d. Scadenza: 30/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

