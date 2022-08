1 Agosto 2022

Il dossier del struttura della Presidenza nel Consigli per illustrare i fenomeni in atto e fornire indicazioni sulle policy che appaiono più idonee. Autore: Dipartimento per la programmazione economica Data pubblicazione: lugio 2022 Pagine: 25 Il documento è collegato all’articolo: Il report di Palazzo Chigi: “fossili da paesi instabili e autoritari, rinnovabili priorità strategica” Scarica […]

Potrebbe interessarti anche: