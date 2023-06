7 Giugno 2023

Il rapporto Terna riassume i risultati più significativi per l’anno scorso ed è molto utile per farsi un’idea delle grandezze in gioco nella produzione e nella domanda elettrica in Italia. In Italia, nel 2022, mostra il documento, la richiesta di energia elettrica è stata pari a 316.827 GWh (-1,0% sul 2021) Autore: Terna Data pubblicazione: […]

Potrebbe interessarti anche: