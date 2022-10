4 Ottobre 2022

Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti aggregatori territoriali che supportino il comune di Calvenzano (BG) nella creazione di comunità energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo. Importo: n.d. Scadenza: 17/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: