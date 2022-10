19 Ottobre 2022

Costa troppo ed è poco efficace nel ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2: questo, in sintesi, il giudizio negativo sul Superbonus (per come è formulato attualmente) espresso da Bankitalia, nella sua analisi economica che considera il costo sociale del carbonio. Autori: Matteo Alpino, Luca Citino e Federica Zeni Data pubblicazione: ottobre 2022 […]

