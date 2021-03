15 Marzo 2021

Procedura ristretta per locazione finanziaria finalizzata alla progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione, manutenzione e conduzione di un impianto di trigenerazione ed ammodernamento, revisione, manutenzione e conduzione dell’impianto di cogenerazione esistente presso l’ospedale civile di Baggiovara (MO). Durata in mesi: 104. Importo: 6.120.000 € Scadenza: 14/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

