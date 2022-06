20 Giugno 2022

Indagine di mercato per l’affidamento diretto per la realizzazione dei lavori di costruzione di una linea elettrica interrata in cavo b.t. e posa di un armadietto contatore, alla località Jazzo rosso dell’agro di ruvo di Puglia per la fornitura di energia elettrica alla Torre dei guardiani, centro visite del parco nazionale dell’alta murgia. Importo: 43.798 […]

