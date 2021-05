20 Maggio 2021

Avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico con accumulo predisposto per la ricarica di veicoli elettrici presso l’ed. f50 del Centro di Ricerca ENEA a Casaccia (RM). Ente appaltante: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Importo: 47.461 […]

Potrebbe interessarti anche: