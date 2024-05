Corso online “Pompe di Calore Elettriche: guida all’installazione su edifici esistenti”

Il corso online è curato dall’ing. Samuele Trento, in collaborazione con QualEnergia.it. È pensato specificamente per tecnici che desiderano approfondire le loro competenze nell’installazione di pompe di calore in contesti edilizi preesistenti.

Obiettivi del corso:

Il corso mira a rendere i tecnici autonomi nell’installare pompe di calore che funzionino efficacemente e ottimizzino il comfort abitativo e riducono significativamente i consumi energetici. Dunque:

Apprenderai i principi di base per valutare la dimensione ottimale della pompa di calore per diversi tipi di edifici e situazioni climatiche.

Sarai in grado di ottimizzare l’efficienza energetica degli impianti, riducendo i costi operativi e migliorando il comfort dei clienti.

Come si svolgerà il corso:

Video Formativi: Due sessioni video registrate, ciascuna della durata di un’ora, dove verranno esplorati i concetti chiave e le tecniche di base. Interazione Diretta: Dopo la visione dei video, avrai l’opportunità di inviare due domande specifiche all’ing. Trento, che saranno discusse durante il webinar. Webinar Live: Un webinar di due ore in formato “question time” dove l’ing. Trento risponderà sia alle domande inviate anticipatamente sia a quelle poste in diretta.

Gli argomenti affrontati:

Predimensionamento– Imparerai l’importanza di dimensionare correttamente una pompa di calore per evitare inefficienze e garantire il comfort ottimale, così come il corretto dimensionamento del puffer tecnico, un altro aspetto rilevante soprattutto in fase di raffrescamento. Installazione – Verranno discussi i principi fondamentali per un’installazione adeguata, assicurando che la pompa di calore operi come specificato dal produttore. Monitoraggio – Analizzeremo diversi casi di impianti monitorati, utilizzando software specifici per comprendere a fondo i vari parametri operativi.

Il costo del corso online:



Se abbonato QualEnergia.it PRO: il corso è gratuito

Non sei abbonato QualEnergia.it PRO: 60 € + Iva 22% (73,2 €)

Il relatore: l’ingegner Samuele Trento

Esperienza : Esperto nel settore delle pompe di calore, con una solida formazione in ingegneria meccanica e una vasta esperienza pratica in migliaia di cantieri.

: Esperto nel settore delle pompe di calore, con una solida formazione in ingegneria meccanica e una vasta esperienza pratica in migliaia di cantieri. Contributi Accademici e Pratici : Autore di pubblicazioni influenti e sviluppatore di software di simulazione specifici per pompe di calore.

: Autore di pubblicazioni influenti e sviluppatore di software di simulazione specifici per pompe di calore. Riconoscimenti: Collaboratore in progetti di ricerca di prestigio e creatore di protocolli certificati per l’installazione di sistemi NO GAS.

Altre informazioni su Samuele Trento

Come Iscriversi al corso online?

Vuoi diventare un esperto nell’installazione di pompe di calore?