3 Febbraio 2023

Richiesta di offerta per affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di due impianti fotovoltaici (potenza complessiva pari a 495 kWp) e di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle coperture degli edifici denominati “II e III Polifunzionale” dell’Università degli Studi del Molise, siti in via […]

