7 Giugno 2022

Avviso per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese anche per il risparmio energetico durante il processo di trasformazione e commercializzazione nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Ente appaltante: Regione Marche. Importo: 450.000 € Scadenza: 20/6/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Marche Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

