17 Dicembre 2021

La Regione Veneto, tramite il bando “Investimenti aziendali per ridurre le emissioni in agricoltura – attrezzature” del PSR Veneto 2014-2020, assegna alle aziende agricole della regione un punteggio di priorità specifico a investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica e risparmio idrico. Per questo bando sono stati assegnati 2 milioni di euro, da […]

