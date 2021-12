29 Dicembre 2021

La Regione Lazio ha stanziato 299.409 euro per i Gruppi Operativi laziali per la realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale. I progetti pilota possono favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. […]

Potrebbe interessarti anche: